В Сеть попала видеозапись издевательств над сотрудником ТЦК в одесском изоляторе

В Одессе сокамерники в следственном изоляторе подвергли издевательствам сотрудника военкомата. Видеозапись с унижениями опубликовали украинские СМИ.

На кадрах пострадавшего называют «тэцэкашница» — так на Украине обозначают работников военкоматов. Голос за кадром командует мужчине «апорт», «ко мне», «рядом» и заставляет принести тапок в зубах.

В государственной уголовно-исполнительной службе Украины заявили, что проводят служебную проверку. Руководство СИЗО отстранили на время разбирательства.

Ведомство направило бригаду в Одессу для проверки возможного нарушения прав человека. Источник в пенитенциарной системе отметил, что случаи унижения сотрудников военкоматов происходят постоянно из-за негативного отношения со стороны других заключенных.

Ранее в Одессе группа подростков вступилась за мужчину, попавшего под силовую мобилизацию. Они отбили очередную жертву у сотрудников ТЦК.