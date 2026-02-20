Депутат Рады Южанина: руководство Украины может тайно составить закон о выборах

Власти Украины могут тайно разработать закон о выборах во время конфликта. Об этом заявила депутат Верховной Рады от партии «Евросолидарность» Екатерина Южанина, ее процитировало издание «Страна.ua».

Парламентарий рассказала, что до нее дошли слухи о тайном составлении документа.

«Где-то кто-то пишет другой законопроект, и он будет ключевым. Во время конфликта», — подчеркнула она.

В парламенте ходят слухи, что рабочие группы публично готовят законопроект о выборах после завершения военных действий, но принимать его в итоге не будут, добавила Южанина.

Ранее бывший главком ВСУ Валерий Залужный обвинил президента Украины Владимира Зеленского в провале контрнаступления в 2023 году.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подчеркнул, что власти республики пытались до выхода интервью уговорить политика отказаться от своих слов. Несмотря на многочисленные просьбы со стороны министров и ближнего окружения Зеленского, Залужный остался непреклонен.