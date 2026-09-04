Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит следственные действия в офисе украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на депутата Верховной рады Алексея Гончаренко*.

Других подробностей депутат не сообщил. Официальных заявлений НАБУ или офиса Зеленского о причинах и характере следственных действий в приведенной информации нет.

Ранее Гончаренко сообщил о другом случае на Украине. По его словам, в Одессе сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК) применили газовый баллончик, в результате чего пострадала 12-летняя девочка.

Как утверждал депутат, 18 июля ребенок выгуливал собаку на Научной улице в Одессе неподалеку от ресторана «Яр». Шедшая впереди женщина бросила камень в автомобиль сотрудников ТЦК, после чего те распылили газ.

*Внесен в реестр экстремистов и террористов на территории России