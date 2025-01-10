Болгария должна заявить свои претензии на южную часть Одесской области. С таким заявлением выступил в своем Telegram-канале основатель болгарской партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

По его словам, регион Южная Бессарабия — южная часть Одесской области — должна вернуться в состав современной Болгарии. Как пояснил политик, эта территория более 450 лет находилась в составе Болгарского государства.

Также, указал Костадинов, болгары с VI века являются коренным населением этого региона, они и сегодня, уверил политик, составляют здесь большинство населения. Украина же владела южной частью Одесской областью «всего 34 года».

Поэтому, продолжил Костадинов, нет «ничего более логичного, чем возвращение Южной Бессарабии обратно в состав Болгарии» и объединения Македонии и Болгарии.

«Украина тоже разваливается. На будущем мирном конгрессе, который решит судьбу несостоявшейся так называемой Украинской государственности, Болгария должна заявить свои претензии на болгарскую Бессарабию», — констатировал основатель «Возрождения».

Ранее бывший премьер Болгарии выступил против соглашения по безопасности с Украиной.