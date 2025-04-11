В Одессу из Киевской области направили усиление ТЦК для ужесточения мобилизации

Дополнительные силы сотрудников ТЦК в начале апреля направили из Киевской области в Одессу из-за неудовлетворительных показателей мобилизации. Об этом со ссылкой на источник сообщило РИА «Новости» .

По его словам, киевский режим усиливает мобилизационные мероприятия в регионах, которые относятся к пророссийским.

«В связи с неудовлетворительными показателями в первом квартале 2025 года в Одессу отправили дополнительно 60 сотрудников ТЦК из Киевской области», — отметил собеседник агентства.

В Сети ранее уже много вирусились кадры силовой мобилизации в ВСУ: представители украинских военкоматов зачастую силой увозят мужчин в микроавтобусах, нередко применяя к ним физическую силу и избивая задержанных.

Бывают и другие дикие случаи — например, в Ровенской области военкомы мобилизовали украинца, вышедшего на прогулку с грудным ребенком. Сотрудники ТЦК оставили коляску на тротуаре, а младенца увезли в ТЦК вместе с отцом.