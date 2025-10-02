В Одессе растет число жертв подтопления

Кулеба: в Одессе при подтоплении погибли уже 10 человек

В Одессе из-за наводнения погибли десять человек. Об этом сообщил вице-премьер республики Алексей Кулеба в своем Telegram-канале.

«Уже сейчас из-за непогоды погибли 10 человек. Среди них ребенок. Завтра в городе объявлен день траура», — написал вице-премьер.

В Одессе разрушено около 300 частных и 400 многоквартирных домов. Для выяснения причин и обстоятельств инцидента областная военная администрация создала временную комиссию.

Кулеба заявил, что семьям погибших и пострадавших будет оказана финансовая поддержка.

Одессу затопило после сильных дождей: всего за несколько часов в городе выпала полуторамесячная норма осадков. Без электричества из-за ненастья остались почти 24 тысячи жителей Одесской области.