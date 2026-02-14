В Киеве полицейские при задержании повалили мужчину на землю и надели на него наручники. Ему стало плохо и он скончался, видео задержания опубликовал телеграм-канал «Политика Страны» .

На кадрах было видно, что окружающие попытались помешать силовикам. Они кричали, что у мужчины проблемы с сердцем и спиной, а также эпилепсия.

Киевские правоохранители проигнорировали их слова, пока не стало ясно, что с ним что-то не так. Находящиеся рядом с ними женщины кричали, что у поваленного на землю мужчины уже лицо посинело. Когда он перестал шевелиться, полицейские проверили, что с ним, а затем сняли наручники.

Только после призыва вызвать бригаду скорой помощи и сделать мужчине искусственное дыхание они начали действовать, но безуспешно. Украинец скончался.

Другие украинские СМИ сообщили, что компания якобы распивала алкоголь во дворе и кто-то из соседей вызвал полицию. Сначала отдыхающие согласились мирно разойтись, но потом мужчина, который впоследствии умер, якобы начал бросаться на силовиков. В полиции Киева пока никак не прокомментировали это происшествие.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинял киевский режим в смерти насильно мобилизованного венгра в Закарпатье. Мужчина умер от сердечного приступа в учебном центре.