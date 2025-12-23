В Киеве иностранцы устроили массовую драку со стрельбой

Более 10 иностранцев стали участниками массовой драки со стрельбой в центре Киева. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны» .

Конфликт произошел еще в ночь на 21 декабря, его причины неизвестны. Потасовка длилась около часа. По имеющимся данным, в ней пострадал военный.

Очевидцы сняли часть драки на видео. В кадр попали несколько мужчин, которые что-то кричали друг другу на английском языке и угрожали оружием оппонентам.

