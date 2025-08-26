В харьковском морге массово обворовывали тела военных ВСУ

В Чугуеве Харьковской области сотрудница морга обкрадывала тела украинских бойцов. Об этом сообщило издание «Общественное Харьков» со ссылкой на областную прокуратуру.

«В Харьковской области разоблачена сотрудница морга, которая обворовывала погибших украинских воинов», — говорится в сообщении.

Поводом для расследования надзорного ведомства стало обращения вдовы одного из погибших военнослужащих ВСУ, которая заявила о пропаже обручального кольца мужа.

Фигурантка воровала мобильные телефоны, драгоценности и сдавала в ломбарды. В ходе обысков у нее обнаружили большое количество золотых колец и цепочек.

