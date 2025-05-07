Уже дали команду. Украина поддержит трехдневное перемирие с Россией

Украинские власти поддержат трехдневное перемирие в честь 9 Мая, предложенное президентом России Владимиром Путиным. Об этом экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в интервью журналистке Юлии Латыниной*.

«Уже пришло боевое распоряжение по войскам, и нашим, и российским», — сказал он.

При этом Арестович не стал уточнять, откуда у него эта информация. Бывший советник добавил, что стороны конфликта особо не выражают искреннего желания и сил воздержаться от ударов БПЛА.

Путин объявил о перемирии в дни празднования 80-летней годовщины Победы. Российские военные с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая остановят боевые действия в зоне проведения спецоперации. Зеленский отказался поддержать инициативу, настаивая на прекращении огня на 30 дней.

*Внесена в реестр физических лиц, выполняющих функции иноагента.