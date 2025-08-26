Уволенный за защиту инвалида экс-полицейский попал в руки ТЦК

Прославившийся в качестве защитника инвалида от напавших на него военкомов бывший украинский полицейский Иван Белецкий из Ужгорода попал под мобилизацию. Очевидцы в комментарии телеканалу «Общественное» заявили, что Белецкого скрутили восемь мужчин и силой посадили в машину.

Собеседники журналистов подчеркнули, что снять момент похищения им не удалось, потому что напавшие на бывшего полицейские мужчины сыпали угрозами и отбирали мобильные телефоны.

О том, что Белецкого силой доставили в территориальный центр комплектования, сообщила его супруга Ирина Пацкан.

Она подчеркнула, что менее месяца назад муж перенес операцию по удалению сустава, но врачебная комиссия признала его годным к службе.

В закарпатском ТЦК заявили, что бывшего полицейского после увольнения объявили в розыск за неявку по повестке для уточнения личных данных.

«Его признали годным к военной службе без ограничений и назначили в одну из бригад», — заявили в ведомстве.

Ивана Белецкого уволили со службы в полиции после того, как он вступился за инвалида Александра Усенко, на которого напали двое военкомов.

Они избивали пострадавшего и унижали вопросами о получении им инвалидности.

Работавший тогда полицейским Белецкий вступился за ветерана и передал в прокуратуру запись с переносного видеорегистратора. Спустя месяц его уволили со службы.

В начале августа сотрудники территориального центра комплектования до смерти избили пенсионерку в Винницкой области, заподозренную в помощи уклонистам.

Как сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, от удара по голове пожилая женщина потеряла сознание. Она скончалась в больнице через несколько дней.