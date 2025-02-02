Устроившие пытки в украинской колонии надзиратели до смерти забили заключенного

Пытавшие заключенных сотрудники Божковской исправительной колонии в Полтавской области забили до смерти одного из осужденных. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований Украины.

В ходе расследования криминалисты установили, что сотрудники колонии проявляли особую жестокость к тем, кто попал в ИК в первый раз. Один из осужденных скончался от пыток, которые ему устроили.

«Новоприбывшим угрожали и били до тех пор, пока не ломали их волю и не заставляли безоговорочно выполнять какие-либо указания администрации учреждения», — заявили в пресс-службе.

За неподчинение приказу осужденных избивали палками и резиновыми дубинками, выкручивали руки и применяли другие пытки. Одному из пострадавших нанесли более 200 ударов.

Обвинение в организации группировки и пытках предъявили пяти сотрудникам исправительного учреждения. Главного инициатора пыток обвинили в преднамеренном нанесении тяжких телесных повреждений.

В конце декабря прошлого года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» умер бывший сотрудник саратовской колонии Виктор Шеянов, обвиняемый в пытках заключенных. Бывшего надзирателя задержали осенью 2021 года после утечки записи с камер колонии с пытками и случаями сексуального насилия над отбывающими наказание.