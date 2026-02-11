Украинцы выставили на продажу электрокары на фоне энергокризиса

Shot заявил о массовой распродаже электрокаров на Украине из-за энергокризиса

Масштабное повреждение энергетической инфраструктуры на Украине привело к росту продаж подержанных электромобилей. Из-за нехватки энергии зарядка средства передвижения значительно подорожала, и владельцы начали избавляться от машин. Об этом сообщил телеграм-канал Shot , изучивший сайты с объявлениями.

По данным авторов, за последние полтора месяца появилось 350 новых предложений о подержанных и новых «электричках».

Среди продавцов оказалась невеста бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая. Она объявила, что пересядет с новой Tesla на дизельный автомобиль.

По данным украинского издания «Обозреватель», стоимость зарядки электрокара на заправке с начала года выросла в два раза — с 16 до 32 гривен за киловатт, что сделало содержание такой машины невыгодным.

Опрошенные изданием эксперты заявили, что на фоне затоваренности рынка цены на электрокары значительно снизятся из-за переизбытка предложения и низкого спроса.

В минувшую субботу, 7 февраля, государственная компания «Укрэнерго» объявила о приостановке работы всех АЭС. Причиной стала масштабная поломка высоковольтных подстанций, питающих атомные генераторы. Из-за снижения мощности продолжительность веерных отключений увеличилась.