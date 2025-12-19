Украинцы напали на электриков из-за отключения света

Электриков избили в Днепропетровске при попытке отключить свет в домах

В Днепропетровске жители напали на сотрудников энергокомпании, пытавшихся отключить электричество в их домах. О потасовке сообщила Центральная энергетическая компания в Facebook*.

Там уточнили, что оперативно-выездная бригада выполняла свои служебные обязанности. В какой-то момент на работников напали жильцы домов по улице Академика Янгеля. В результате один из электриков получил телесные повреждения.

В компании подчеркнули, что дома находятся на линии с критической инфраструктурой, однако они не освобождаются от отключений электроэнергии. Сведения о происшествии передали в полицию.

Больше недели вынуждены жить практически без электричества и жители Одессы. Накануне горожане перекрыли движение на Генуэзской улице в знак протеста. Украинцы недовольны тем, что работы по восстановлению объектов энергетической инфраструктуры продвигаются очень медленно.

