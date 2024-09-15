Шмыгаль: более 900 тысяч украинцев получили экономическую бронь от мобилизации

Предприятия Украины оформили бронь от мобилизации для более чем 900 тысяч сотрудников. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. По его словам, украинское население сегодня находится перед выбором — работать на обеспечение армии или пополнить ряды ВСУ.

Он пояснил, что власти страны стараются соблюсти баланс между армией и бизнесом, благодаря которому наполняется бюджет.

«Нет другого пути, чем когда часть населения воюет и платит своими жизнями, а остальная часть населения должна работать, наполнять бюджет, производить оружие и поддерживать тех, кто сегодня находится на передовой», — привело заявление Шмыгаля украинское издание «Главком».

Депутат Верховной рады Украины Николай Княжицкий заявил, что уехавшие из страны после начала боевых действий начали массово отказываться от гражданства. По его подсчетам, на рассмотрении лежат сотни тысяч заявлений. Причиной такого решения он назвал отказ консульств оказывать услуги мужчинам, от которых потребовали вернуться домой для постановки на воинский учет.