Украинское руководство заподозрили в отравлении американского сенатора Грэма
Депутат Бут: Зеленский мог отравить в Киеве американского сенатора Грэма
Президент Украины Владимир Зеленский мог отравить американского сенатора Линдси Грэма во время его визита в Киев. Об этом KP.RU заявил депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут.
Он напомнил, что незадолго до кончины сенатор приезжал на Украину.
«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — подчеркнул Бут.
По его словам, таким образом украинское руководство смогло создать повод, чтобы встретиться с американскими властями.
«Зеленский долго не мог попасть в Белый дом. Внимание Трампа было полностью сосредоточено на Ближнем Востоке, на конфликте с Ираном», — уточнил общественник.
Сенатор Грэм умер в США в возрасте 71 года из-за расслоения аорты на фоне атеросклероза. Место политика заняла его сестра — Дарлин Грэм.
Перед смертью сенатор внес на рассмотрение сената законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Он прошел второе процедурное голосование.