Депутат Бут: Зеленский мог отравить в Киеве американского сенатора Грэма

Президент Украины Владимир Зеленский мог отравить американского сенатора Линдси Грэма во время его визита в Киев. Об этом KP.RU заявил депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут.

Он напомнил, что незадолго до кончины сенатор приезжал на Украину.

«Мои источники, например, сообщают, что украинцы специально его отравили», — подчеркнул Бут.

По его словам, таким образом украинское руководство смогло создать повод, чтобы встретиться с американскими властями.

«Зеленский долго не мог попасть в Белый дом. Внимание Трампа было полностью сосредоточено на Ближнем Востоке, на конфликте с Ираном», — уточнил общественник.

Сенатор Грэм умер в США в возрасте 71 года из-за расслоения аорты на фоне атеросклероза. Место политика заняла его сестра — Дарлин Грэм.

Перед смертью сенатор внес на рассмотрение сената законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Он прошел второе процедурное голосование.