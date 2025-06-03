Украинское издательство уничтожило 30 тысяч книг из-за жены Зеленского

Роман «Бездушный принц» Софи Ларк не выйдет в свет по политическим мотивам. Об этом объявила пресс-служба харьковского издательства «Клуб семейного досуга».

«Мы признаем нашу ошибку с заключением договора с автором. Нам понадобилось время для проверки и уточнения правовых возможностей. Для нас важно оставаться ответственными не только в издательских решениях, но и моральных принципах», — заявила компания.

Автор не вышла на связь, поэтому КСД решил уничтожить отпечатанный тираж «Бездушного принца» в 30 тысяч экземпляров. Кроме того, издательство расторгнет с Ларк контракт на шесть книг серии.

Скандал вокруг ее романов разгорелся в соцсетях. Украинцы осудили писательницу за то, что она признала Крым регионом России и упомянула мост через Керченский пролив. Издание «Страна.ua» сообщило, что одной из причин отмены стало недовольство жены президента Украины Елены Зеленской. Ларк назвала ее именем одну из героинь — жительницу Львова, которая из-за непроглядной тьмы на родине согласилась на брак вслепую.

Однако украинцы невзлюбили первую леди и без этого романа. «Известия» сообщили, что Зеленскую критиковали за оторванность от реалий и незнание цен на рыбу. Земляки также припомнили ей указ о воинском учете женщин и спросили, когда жена президента пойдет в армию.