Украинский комик Мацаберидзе рассказал о страхе перед мобилизацией

Украинский комик Мацаберидзе заявил о страхе перед вступлением в ВСУ

Покинувший Украину до февраля 2022 года комик Эдуард Мацаберидзе отказался возвращаться домой из-за страха перед мобилизацией и запретом выезда из страны. Об этом он заявил в интервью журналисту Ирине Шихман*.

Юморист подчеркнул, что не считает свое решение предательством родины.

«Я натурально боюсь», — ответил Мацаберидзе на вопрос об отказе от вступления в ВСУ.

Комик отметил, что специальная военная операция не изменила его отношения к коллегам из России. Он признался, что никакого негатива не испытывает ни к тем, кто уехал, ни к тем, кто остался.

«Значит, у них есть ряд причин на это», — пояснил он.

Карьеру комика Эдуард Мацаберидзе начинал в украинской лиге КВН, откуда перешел в стендап. Россиянам он известен по кулинарному тревел-шоу «Еда, я люблю тебя!», а также по сериалу «Сладкая жизнь».

В 2018 году актер и телеведущий перенес рак и получил статус инвалида. Мацаберидзе говорил, что официально оформляться не намерен и его больше беспокоят сложности для людей с ограниченными возможностями.

*Признана в России иностранным агентом.