Украинский бренд выпустил штаны с женскими гениталиями

Вязаный брючный костюм украинского бренда Cher'17 вызвал бурные обсуждения в соцсетях. Узор на стыке штанин напомнил покупателям женские гениталии. Элемент одежды показала в TikTok модель Ирина Павлова.

Девушка надела белый костюм из бомбера на золотых пуговицах с черной окантовкой и брюк крупной вязки с карманами. Павлову смутила декоративная деталь между ног, на месте ширинки. Она напомнила женские гениталии.

«Как считаете, что они этим хотели сказать?» — спросила модель, описывая костюм.

Подписчики подтвердили ее догадки. Они назвали деталь первым в истории вязаным вареником и сравнили с логотипом Renault.

Судя по фотографиям на сайте модного бренда, это не дефект пошива. Та же деталь имеется в каталоге как на светлых брюках, так и в темно-синем цвете. Они продаются почти за четыре тысячи рублей.

В 2022 году первая леди Украины Елена Зеленская попала впросак из-за неудачного кроя костюма на встрече с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Две пуговицы повисли на уровне груди.