Уехавший в США для получения протеза для ноги украинский военный из Полтавской области заявил, что остался без денег из-за блокировки счета в Ощадбанке. В службе поддержки находящемуся за океаном клиенту рекомендовали лично прийти в отделение, чтобы решить проблему. Об этом сообщило украинское издание «Фокус» .

Военный заявил, что его аргументы, что в 2025 году существует электронная подпись и видеоверификация, в финансовом учреждении проигнорировали.

«По версии Ощадбанка, я должен прервать реабилитацию, найти деньги на билет через океан, прилететь в страну, с одной ногой дойти до отделения и только тогда получить доступ к своим же средствам», — заявил ветеран.

По его словам, два дня битвы за сбережения никакого эффекта не дали. Банк снял блокировку со счета только после того, как скандал появился в СМИ.

Ранее боевик национального батальона «Азов»* не смог оформить карточку в украинском Приватбанке для получения выплат из-за потерянных в боях рук.

По его словам, сотрудник отделения финансового учреждения потребовал от него сфотографироваться с карточкой в руках. Отсутствие у клиента кистей клерка не смутило.

*Запрещенная в России террористическая организация.