Украинские власти раскритиковали приезд Гаспара Ноэ в Москву
Глава офиса президента Украины Ермак раскритиковал приезд режиссера Ноэ в Москву
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал приезд французского режиссера Гаспара Ноэ в Москву. В своем Telegram-канале чиновник удивился позиции кинематографиста.
«Украину сегодня поддерживает весь цивилизованный мир, французский народ и лидер Эммануэль Макрон», — заявил Ермак.
Украинский чиновник посчитал, что Ноэ совершил ошибку, приехав в Россию.
«Россия должна быть в культурной и системной изоляции сейчас. Это важно», — добавил Ермак.
Ранее стало известно, что Ноэ прибыл в Москву на закрытое мероприятие. Перед этим режиссер фильмов «Необратимость» и «Экстаз» успел побывать в двух ночных клубах столицы. В одном из них он танцевал под хит Шуры «Ты не верь слезам».