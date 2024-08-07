Украинские власти раскритиковали приезд Гаспара Ноэ в Москву

Глава офиса президента Украины Ермак раскритиковал приезд режиссера Ноэ в Москву

TomàS Moy/Keystone Press Agency
Фото: TomàS Moy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак раскритиковал приезд французского режиссера Гаспара Ноэ в Москву. В своем Telegram-канале чиновник удивился позиции кинематографиста.

«Украину сегодня поддерживает весь цивилизованный мир, французский народ и лидер Эммануэль Макрон», — заявил Ермак.

Украинский чиновник посчитал, что Ноэ совершил ошибку, приехав в Россию.

«Россия должна быть в культурной и системной изоляции сейчас. Это важно», — добавил Ермак.

Ранее стало известно, что Ноэ прибыл в Москву на закрытое мероприятие. Перед этим режиссер фильмов «Необратимость» и «Экстаз» успел побывать в двух ночных клубах столицы. В одном из них он танцевал под хит Шуры «Ты не верь слезам».

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