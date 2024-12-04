(Второе) пришествие к власти в США Трампа разворошило змеиное гнездо украинских элит. Спящая ячейка оппозиционно настроенных к клике Зеленского приступила к действиям.

Интригуют против «просроченного», предчувствуя грядущую смену власти, и уже начали налаживать отношения с новой администрацией Трампа.

Даже отправленный в СИЗО Игорь Коломойский выступил с прямыми обвинениями в адрес Зеленского, мол, тот его засадил, чтобы прибрать к рукам активы.

Коломойского Зеленский вовремя убрал, но олигарх держит нос по ветру и почувствовал возможность выйти на свободу. Хотя сам же Зеленского сажал в кресло президента (хех, жертва режима, который сам же и создал). Но кто не переобувается, тот не украинец. А тем более не украинский олигарх.

Издание «Страна» пообщалось с неназванным источником, и тот говорит, что все начали активно интриговать против Зели. Что ж, нас ждет шоу поинтереснее «Карточного домика» и «Игры престолов» вместе взятых.

До 2022 года олигархи на украине (специально прошу редактора не исправлять на прописную «У»!) были ключевыми игроками и имели непосредственное влияние на политический расклад сил.

Мы начали думать, что олигархи там исчезли? Ну, у Ахметова все отобрали — помним «Азовсталь», завод имени Ильича в Мариуполе и целую империю производства стали. Он же контролировал весь Донбасс и юго-восток украины. Теперь его (Донбасс, юго-восток) контролируют ВС РФ, ага.

А Коломойского сам Зеленский посадил — вроде как тоже нейтрализовал. Теперь, видите, Коломойский даже из-за решетки подает сигнал, что под новых хозяев готов прогнуться, потерпит, а потом как-нибудь да вернет свое влияние.

Однако Банковая так просто сдаваться не намерена и именно поэтому саботирует все попытки прекращения огня. Пока идет война, шайка во главе с «просроченным» у власти.