Spiegel: на Украине пожаловались, что у Зеленского мировоззрение школьника

На Украине выразили недовольство тем, что у Владимира Зеленского «мировоззрение школьника». Об этом сообщило немецкое издание Spiegel .

«У него по-прежнему мировоззрение школьника», — заявил изданию высокопоставленный киевский чиновник.

По словам другого источника, ранее работавшего с Зеленским, последний производит впечатление человека, который все еще находится в подростковом возрасте.

«Зеленский как ребенок. Он думает, что если только сильно чего-то захотеть и действительно поверить в это, то ты это получишь», — сказал источник.

В Вашингтоне 28 февраля прошла встреча президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая, по данным телеканала Fox News, завершилась перепалкой. Как утверждает источник, Трамп был недоволен поведением Зеленского и даже высказал ему своё неуважение.

В результате этой встречи было отменено подписание соглашения о редкоземельных металлах между США и Украиной, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому следует взять себя в руки и вернуться за стол переговоров. В противном случае, по словам Джонсона, Украину должен возглавить кто-то другой.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неготовность Зеленского уступать территории связана с его нежеланием воспринимать реальное положение дел. По его мнению, украинский президент не хочет мира. Песков отметил, что у администрации Белого дома в США остался «неприятный осадок» от встречи с Зеленским.