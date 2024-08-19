Украинская спортсменка вступилась за русский язык

Украинская прыгунья в высоту Оксана Окунева обратилась с призывам к националистам с Западной Украины. Спортсменка поделилась своим негодованием по поводу постов, порочащих русский язык в Facebook*.

Окунева отметила, что большое количество украинцев говорили и продолжают говорить по-русски.

«Русский язык придумал не Путин, не Ельцин и не их предшественники! Призываю националистов не разделять великий украинский народ по языковому признаку», — написала она.

Участница Олимпиады напомнила про общее происхождение русского и украинских языков. Она отметила, что «славян разделили на племена, каждое из них имело свои диалекты и акценты».

Оксана Окунева родилась в Николаеве. Она является семикратной чемпионкой Украины в прыжках в высоту. В ее спортивной копилке также есть золото Универсиады 2017 года.

Языковой омбудсмен Тарас Креминь ранее предложил переименовать на Украине детские сады с русскими названиями.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена