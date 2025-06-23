Украинка спасла мужчину от военкомов с помощью банки солений

Украинка кинула банку солений в сотрудников ТЦК, чем спасла молодого человека от мобилизации. Видео опубликовал в своем Telegram-канале эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

На кадрах видно, как несколько человек в военной форме пытались затолкать мужчину в микроавтобус. В какой-то момент с верхнего этажа прямо на сотрудников ТЦК упала банка солений. Предположительно, ее кинула одна из соседок или родственница молодого человека.

Украинец попытался вырваться от военкомов, которые хотели его избить и залить перцовым баллончиком. В итоге у него это получилось, он убежал в неизвестном направлении.

В Ровенской области сотрудники ТЦК скрутили мужчину, когда он гулял с ребенком. Они бросили коляску бросили на тротуаре, а младенца забрали с собой.