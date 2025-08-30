Украинка с самыми большими скулами в мире показала фото до пластики

Украинская модель Анастасия Покрещук с самыми большими скулами в мире показала подписчикам, как выглядела до пластики. Она опубликовала архивное фото в сторис на ее странице в Instagram*.

На снимке Покрещук предстала в красном топе с глубоким декольте, с окрашенными в черный цвет волосами, губами и скулами естественной формы. Модель отметила, что нравилась себе и до коррекции внешности.

«Любовь к себе не означает мнить себя самой лучшей и суперкрасивой. Любовь к себе — это всегда выбирать себя и делать то, что ты хочешь», — заявила она.

Покрещук призвала подписчиков, которых у нее 783 тысячи, перестать мыслить по «навязанным шаблонам».

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.