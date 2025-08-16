Украинец обратил в бегство сотрудников ТЦК в Ровно за попытку мобилизации

На опубликованных кадрах группа военных окружила мужчину в гражданской одежде рядом с автомобилем. Не давший себя мобилизовать водитель отправил одного из сотрудников ТЦК в нокаут поставленным ударом. Остальные военкомы бросились врассыпную, но мужчина продолжил их преследовать.

Украинская газета «Вечерний Ровно» со ссылкой на областной ТЦК сообщила, что нападение гражданского на сотрудников произошло в районе села Любомирка в минувшую пятницу, 15 августа.

Военкомы остановили автомобиль для проверки документов у водителя. Когда они выяснили, что он подлежит мобилизации, то потребовали проехать в центр для проверки. Но в ответ водитель достал кастет и пробил голову одному из сотрудников. Пострадавшего госпитализировали, а водителя забрали в центр для прохождения медкомиссии.

В начале этой недели сотрудник территориального центра комплектования похитили двух священников канонической Украинской православной церкви в Буковине. По данным телеканала «Первый казацкий», батюшек на протяжении нескольких дней возили по различным полигонам.