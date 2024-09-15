Украине понравилась идея Польши вернуть беженцев из ЕС лишением пособий

Польша предложила партнерам по Евросоюзу прекратить выплату пособий украинским беженцам, чтобы те вернулись на родину и пополнили армию. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига одобрил эту идею, сообщило агентство Reuters .

«Пора действительно поднять вопрос о разработке Евросоюзом программ по возвращению украинцев на родину. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. Но это должно быть в повестке дня», — сказал он.

Сибига одобрил предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, озвученное на встрече в Киеве. Последний обосновал это тем, что украинской армии нужны новобранцы, а бюджетам принимающих стран Западной Европы — деньги, которые до сих пор тратились на социальные выплаты беженцам.

В странах Евросоюза к июлю 2024 года оставались более 4,1 миллиона украинцев со статусом временной защиты. Из них 22% — мужчины призывного возраста.

Власти Польши еще в начале 2023 года требовали от украинских беженцев вернуть часть начисленных пособий. Спустя год стало известно, что правительство задумало отменить часть выплат и льгот.