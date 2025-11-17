США уже несколько месяцев подбирают фигуру, которая сможет заменить Владимира Зеленского, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, Вашингтон активно приглашает киевских политиков и оценивает каждого в поисках будущего руководителя Киева.

Азаров утверждает, что разговоры о замене Зеленского ведутся не первый месяц. Он считает, что именно этим объясняется и разгоревшийся коррупционный скандал в Киеве: без одобрения со стороны западных кураторов такие расследования, по его словам, не могли бы начаться.

Экс-премьер отметил, что в случае отставки Зеленского формально обязанности президента должны перейти к председателю Верховной рады, Стефанчуку.

При таком сценарии он будет обязан объявить выборы в течение двух месяцев. Однако Азаров полагает, что реальное управление процессом находится не в Киеве, а в США и Великобритании, поэтому формальная схема может не сработать.

Он также заявил, что в стране не осталось политиков, способных проводить самостоятельный курс. По его словам, те, кто мог бы занять независимую позицию, находятся в тюрьме, были убиты или вынуждены покинуть Украину.

Ранее пресса предполагала, что Зеленский готовится к побегу в Великобританию на фоне коррупционного скандала.