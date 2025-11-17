Украина шокировала. Конец Зеленскому? Раскрылось, сколько осталось ему на посту президента
Азаров заявил, что США ищут замену Зеленскому
США уже несколько месяцев подбирают фигуру, которая сможет заменить Владимира Зеленского, заявил бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, Вашингтон активно приглашает киевских политиков и оценивает каждого в поисках будущего руководителя Киева.
Азаров утверждает, что разговоры о замене Зеленского ведутся не первый месяц. Он считает, что именно этим объясняется и разгоревшийся коррупционный скандал в Киеве: без одобрения со стороны западных кураторов такие расследования, по его словам, не могли бы начаться.
Экс-премьер отметил, что в случае отставки Зеленского формально обязанности президента должны перейти к председателю Верховной рады, Стефанчуку.
При таком сценарии он будет обязан объявить выборы в течение двух месяцев. Однако Азаров полагает, что реальное управление процессом находится не в Киеве, а в США и Великобритании, поэтому формальная схема может не сработать.
Он также заявил, что в стране не осталось политиков, способных проводить самостоятельный курс. По его словам, те, кто мог бы занять независимую позицию, находятся в тюрьме, были убиты или вынуждены покинуть Украину.
Ранее пресса предполагала, что Зеленский готовится к побегу в Великобританию на фоне коррупционного скандала.