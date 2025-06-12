Украина разозлит Турцию? В Стамбуле упал боевой беспилотник

В Турции на пляже нашли объект, похожий на украинский дрон-камикадзе

На турецком пляже Шиле в Стамбуле нашли подозрительный предмет, вызвавший тревогу среди отдыхающих. Об этом сообщила местная газета Hürriyet .

По словам очевидцев, на берег выбросило объект, похожий на украинский дрон-камикадзе, под корпусом которого заметили устройство, напоминающее взрывчатку.

Отдыхающие сразу позвонили в береговую охрану. Ее сотрудники оперативно оцепили пляж. Они взяли подозрительный предмет под контроль.

Пока до конца неясно, откуда прибыл этот объект — эксперты лишь отметили его внешнее сходство с украинскими беспилотниками-камикадзе. Предполагаемый дрон передали на изучение спецподразделению SAS, которое выяснит его происхождение и содержимое.

Это не первые боевые снаряды, которые находят в Турции на пляжах. В 2022 году к турецким берегам несколько раз прибивало украинские мины.

Турецкие предприниматели периодически поддерживают Украину. В 2024 году здесь планировали построить завод «Байрактаров».