Украина принудительно эвакуирует почти 750 детей

Филашкин: Украина собирается принудительно вывезти 744 ребенка из 13 сел в ДНР

Украинские власти принудительно эвакуируют из двух подконтрольных им районов ДНР почти 750 детей. Об этом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил в Telegram-канале .

«Приняли решение эвакуировать детей принудительно с их родителями <…> Должны эвакуировать 744 ребенка», — написал он.

В сообщении чиновник перечислил 13 сел, среди них Мариновка, Михайловка, Лесовка, Балаган, Николаевка, Малиновка и другие.

Весной украинские власти принудительно эвакуировали почти 300 детей вместе с родителями из 52 населенных пунктов Сумской области. В Министерстве реинтеграции Украины такие меры объяснили «ситуацией безопасности».

Также глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов сообщал, что из Купянского района вывезли 160 детей.