Украина получила «гарантии безопасности» от Санта Клауса

На Украину прибыл Санта Клаус, который, кроме подарков, привез с собой «гарантии безопасности». Об этом заявили в Госпогранслужбе республики.

Ведомство опубликовало видео, на котором сказочный персонаж за рулем грузовика приехал на пограничный пункт. Машину досмотрели, а в ее кузове обнаружили празднично упакованные подарки.

Внутри грузовика, как показал сканер, находились боеприпасы. Именно их Госпогранслужба Украины назвала гарантиями безопасности страны.

Смонтированный ролик завершили поздравлением украинцев с Новым годом.