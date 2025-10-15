Украина напала на скандально известного русского рэпера

OG Buda оказался в украинском реестре за демонстрацию символа Z

Украинский сайт «Миротворец»* внес в свой реестр российского музыканта Григория Ляхова. Он выступает под сценическим именем OG Buda, сообщила «Газета.ru ».

Составителям списка не понравилось, что артист в недавнем интервью показал символ буквы Z. Этот знак на Украине рассматривают как поддержку российской армии.

OG Buda — популярный представитель российской рэп-сцены, известный своими совместными проектами с исполнителями из объединений RNDM Crew и Melon Music. Сам музыкант пока никак не прокомментировал появление своего имени в украинском списке.

Ляхов попадал в поле зрения и российских правоохранительных органов. В 2021 году его привлекали к суду за пропаганду наркотиков в интернете.

*Сайт признан экстремистским в России. Доступ к нему заблокирован по решению суда.