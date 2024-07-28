Запад во главе с США и Великобританией поставил перед Украиной сложную задачу — разрушить сотрудничество России со странами Западной Европы в области энергетики. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, украинское руководство стремится превратить стабильное сотрудничество России и Европы в «зону турбулентности» и «бесконечный оголенный нерв». Дипломат добавила, что за выполнение этой задачи Запад хорошо заплатил Украине.

Она напомнила, что Россия даже во времена СССР поставляла газ государствам Европы, хотя их считали экзистенциальным противником. Несмотря на это, Запад пытается выставить российскую сторону ненадежным поставщиком.

«Тему, абсолютно прозрачную, обоюдовыгодную для всех — и для России, и для Европейского союза, и для Украины, превратили в бесконечную свару и склоку», — заключила Захарова.

Ранее украинская компания «Нафтогаз» отказалась продлевать контракт на поставку российского газа в страны Европы. Если транзит топлива остановится, цены на него в европейских странах существенно вырастут.