Участников акции против ТЦК во Львове заставили публично извиниться

Участников масштабной акции протеста против ТЦК во Львове заставили публично извиниться. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Парней, которые перевернули машину ТЦК во Львове во время вчерашнего массового бунта, заставили публично извиняться и кричать „Слава ТЦК“. Один из них при этом обязался пойти служить в армию, а второй заявил, что он уже воюет, но находится в отпуске и скоро вернется в ряды ВСУ», — отметили авторы сообщения.

Издание в телеграм-канале опубликовало видео, на котором мужчины стоят в ряд и кричат «Слава ТЦК».

Массовый конфликт во Львове произошел накануне, на улицы города вышли молодые люди. Причиной стала силовая мобилизация, во время которой сотрудники ТЦК избили мужчину. Издание сообщило, что одним из избивавших был тренером по единоборствам.