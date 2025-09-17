«Это бюджет выборов, а не воюющей страны». Куда Украина направит миллиарды гривен в 2026-м

Проект бюджета Украины на 2026 год вызывал резкую критику нардепа Ярослава Железняка. По его словам, в нем заложено меньше средств на оборону, чем требуется уже сейчас. Помимо этого, в документе почему-то не учли дополнительный дефицит расходов на военные цели в 300 миллиардов гривен, который существует в 2025-м, сообщила «Страна».

На денежное обеспечение и другие выплаты военным в бюджете на следующий год заложил 1,143 триллиона гривен, что на 17,15 миллиарда больше, чем в этом год, где уже есть дыра в сотни миллиардов, пояснили журналисты.

На закупку и ремонт техники и боеприпасов заложили 678,12 миллиарда гривен, а это на 4,65 миллиарда меньше, чем предусматривает бюджет на 2025-й.

По словам Железняка, на разные социальные программы и предвыборные инициативы при этом собираются планируют потратить больше, чем на увеличение выплат военным.

А расходы на «стратегические коммуникации, информационную безопасность и меры по евроинтеграции» увеличены в 10 раз — до четырех миллиардов гривен.

«Это не бюджет воюющей страны, а бюджет выборов», — констатировал Железняк.