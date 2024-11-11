Трамп разрушил планы Украины одним решением

Власти Украины планировали задействовать бывшего государственного секретаря США Майка Помпео для продвижения их интересов в Белом доме после того, когда им начнет управлять Дональд Трамп. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«На Помпео надеялись, что он окажется одной из ключевых должностей в команде Трампа и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы», — указали в статье.

По данным издания, в прошлом году бывшего госсекретаря включили в состав наблюдательного совета украинского оператора «Киевстар». Однако эти планы провалились, когда Трамп отказался вноситься имя Помпео в обновленное правительство.

В заключение авторы публикации добавили, что в окружении республиканца «есть влиятельная группа, которая негативно относится к Владимиру Зеленскому».

Ранее экс-госсекретарь США допускал, что может вернуться к работе в администрацию американского президента. Помпео предположил, что начнет работать на Трампа после его победы на выборах.