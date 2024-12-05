Польша, Германия, Румыния и Великобритания имеют геополитические и экономические интересы на Украине. Они хотят поделить ее на зоны, сообщил корреспондент испанского издания Rebelion Алехандро Марко дель Понт.

Украинский кризис, по его мнению, активизировал глубоко укоренившиеся исторические и экономические интересы в Восточной Европе. Алехандро Марко дель Понт предупредил, что в случае затягивания конфликта страны поделят Украину на зоны. Польша предъявит претензии на западные территории, Румыния — на побережье Черного моря, Германия — на центр и восток, Великобритания — на север, включая Киев.

«Хотя это разделение может показаться неправдоподобным, оно напоминает стратегии территориального распределения, использовавшиеся в прошлых конфликтах, таких как операция „Барбаросса“ во время Второй мировой войны», — сказал автор статьи.

О планах Запада поделить Украину сообщил также колумнист сербского издания «Политика» Слободан Самарджия. По его информации, участники Варшавского договора сверстали будущую карту Европы без украинского государства.