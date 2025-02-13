Внутриполитическая борьба может привести к поражению Украины. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Когда к борьбе с врагом внешним добавляется политическая борьба в центре страны — проигрывает демократия. И страна в целом», — написал градоначальник украинской столицы.

Поводом для поста, предположительно, стали санкции, которые Владимир Зеленский ввел против своего предшественника Петра Порошенко. Теперь пятому президенту Украины запрещено выводить деньги за границу, его лишили государственных наград и заморозили все его активы.

Под ограничения подпали и другие украинские бизнесмены: Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Константин Жеваго, а также находящийся в России Виктор Медведчук.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала происходящее на Украине жабагадюкингом.