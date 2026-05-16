«Столько всего полетит!» Кулеба пригрозил Белоруссии ударом «мама не горюй»

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба бездоказательно обвинил Белоруссию, что она собирается вступить в конфликт на стороне России. Такое заявление экс-министр сделал в эфире своего YouTube-канала.

«Если Белоруссия на нас нападет, туда столько всего полетит и столько будет разрушено, что мама не горюй. И это может серьезно расшатать Белоруссию», — пригрозил Кулеба.

По мнению бывшего украинского министра, сейчас существует только два вопроса: когда и куда выдвинутся белорусские войска.

Тем временем Белоруссия готовится тушить трансграничный пожар, который идет со стороны Украины. Об угрозе лесному фонду Милошевичского лесхоза в Гомельской области стало известно в начале мая.

На границе с Украиной дежурили более 15 единиц техники, в том числе пожарные машины. Позже количество техники увеличили. В Минлесхозе держат ситуацию на постоянном контроле.