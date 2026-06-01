Стало известно о планах Зеленского провести перестановки в верхах ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения главы своего офиса Кирилла Буданова новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, вопрос кадровых перестановок обсуждался в узком кругу на фоне визита в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блументаля, которого называют одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.

Источник также утверждает, что власти Украины рассматривают возвращение бывшего премьера Дениса Шмыгаля на пост главы правительства. Сейчас он занимает должность первого вице-премьера и министра энергетики.

«Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс», — отметил собеседник агентства.

Ранее Буданов в интервью The Times заявил, что Украина не может отказаться от мобилизации, поскольку добровольцев для армии уже не хватает. По его словам, экономические проблемы и затянувшийся конфликт привели к тому, что желающих идти на фронт становится все меньше.