Стало известно о планах Зеленского провести перестановки в верхах ВСУ
ТАСС: Зеленский может назначить Буданова на должность главкома ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность назначения главы своего офиса Кирилла Буданова новым главнокомандующим ВСУ вместо Александра Сырского. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, вопрос кадровых перестановок обсуждался в узком кругу на фоне визита в Киев американского сенатора-демократа Ричарда Блументаля, которого называют одним из лоббистов военно-промышленного комплекса США.
Источник также утверждает, что власти Украины рассматривают возвращение бывшего премьера Дениса Шмыгаля на пост главы правительства. Сейчас он занимает должность первого вице-премьера и министра энергетики.
«Эти кадровые решения будут приняты ближе к выборам в конгресс», — отметил собеседник агентства.
Ранее Буданов в интервью The Times заявил, что Украина не может отказаться от мобилизации, поскольку добровольцев для армии уже не хватает. По его словам, экономические проблемы и затянувшийся конфликт привели к тому, что желающих идти на фронт становится все меньше.