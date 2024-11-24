Спецслужбы Украины с 2005 года начали считать Россию и Белоруссию главными противниками. Об этом РИА «Новости» сообщил бывший полковник СБУ Александр Мазур.

«В 2005 году резко поменялись приказы и направления движения. Просто отменили все документы, в которых были задействованы Россия и страны СНГ. От них отказались, как от недействующих. Но потом в 2010 году их вновь вернули, они работали до 2014 года», — сказал бывший военный.

Мазур отметил, что с 2005 по 2010 год вся внутренняя документация его ведомства была направлена на противодействие России и Белоруссии.

«Враг номер один — Россия, враг номер два — Белоруссия», — заключил он.

В октябре 2013 года Мазур вышел на пенсию с поста инспектора главной инспекции центрального управления Службы безопасности Украины и переехал в ДНР.

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