Стало известно, как офис Зеленского смог одним фото опозорить преемницу Байдена

Депутат Дубинский: глава офиса Зеленского Ермак унизил Харрис с помощью фото

Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency
Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак проявил себя как «внешнеполитический гений», когда позволил себе встать перед вице-президентом Камалой Харрис во время совместной фотографии на саммите в Швейцарии. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на необычное групповое фото с саммита в Бюргенштоке, на котором Ермак загородил возможную преемницу президента США Джо Байдена.

«Еще одно свидетельство „внешнеполитического гения“ <…> — размещение вице-президента США Харрис на общем фото в Швейцарии так, чтобы она могла заглядывать в задницу Андрею Борисовичу [Ермаку]», — указал Дубинский.

Парламентарий добавил, что украинская пресса не стала обсуждать эту фотографию, хотя она наглядно показывает, как Украина выстраивает отношения с кандидатами в президенты ее «основного международного партнера».

Ранее Байден отказался участвовать в президентской гонке и поддержал кандидатуру Харрис. Ее главным соперником на выборах станет республиканец Дональд Трамп.

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