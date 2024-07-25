Стало известно, как офис Зеленского смог одним фото опозорить преемницу Байдена

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак проявил себя как «внешнеполитический гений», когда позволил себе встать перед вице-президентом Камалой Харрис во время совместной фотографии на саммите в Швейцарии. Об этом заявил депутат Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

Он обратил внимание на необычное групповое фото с саммита в Бюргенштоке, на котором Ермак загородил возможную преемницу президента США Джо Байдена.

«Еще одно свидетельство „внешнеполитического гения“ <…> — размещение вице-президента США Харрис на общем фото в Швейцарии так, чтобы она могла заглядывать в задницу Андрею Борисовичу [Ермаку]», — указал Дубинский.

Парламентарий добавил, что украинская пресса не стала обсуждать эту фотографию, хотя она наглядно показывает, как Украина выстраивает отношения с кандидатами в президенты ее «основного международного партнера».

Ранее Байден отказался участвовать в президентской гонке и поддержал кандидатуру Харрис. Ее главным соперником на выборах станет республиканец Дональд Трамп.