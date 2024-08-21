Стало известно, что грозит беглому актеру Панину за призывы к терроризму

Беглому актеру Панину грозит до семи лет за одобрение теракта на Крымском мосту

Актера Алексея Панина* могут заочно приговорить к лишению свободы на срок до семи лет, если суд признает его виновным. Такое наказание предусмотрено Уголовным кодексом .

Ранее столичная прокуратура получила уголовное дело против беглого актера. Его обвиняют по части 2 статьи 205.2 УК. Теперь надзорному ведомству предстоит утвердить обвинительное заключение.

По данным следствия, в октябре 2022 года Панин* разместил в интернете сообщения, в которых поддерживал теракт на Крымском мосту. Его заочно арестовали и объявили в международный розыск. Росфинмониторинг внес бывшего артиста в перечень террористов и экстремистов.

Статья УК гласит, что публичные призывы к терроризму, его оправдание или пропаганда через интернет наказываются штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей или лишением свободы от пяти до семи лет.

В июне Панин* оскорбил Сергея Селина, заявив, что тот не имеет отношения к актерской профессии. На это исполнитель роли майора Дукалиса пожелал бывшему коллеге прийти в себя.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.