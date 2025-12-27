Сотрудники НАБУ не смогли обыскать здание Рады из-за госохраны

Бойцы госохраны оказали сопротивление сотрудникам НАБУ у здания Верховной рады в Киеве. Из-за отпора правоохранители не смогли провести обыски, сообщила пресс-служба украинского антикоррупционного бюро.

Охранники не дали пройти правоохранителям в здание со стороны Европейской площади.

«Сотрудники Управления государственной охраны оказывают сопротивление работникам НАБУ при осуществлении следственных действий в комитетах Верховной рады», — подчеркнули в ведомстве.

Пресс-служба добавила, что препятствование антикоррупционному расследованию является прямым нарушением закона.

Ранее НАБУ приступило к обыскам у ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского. Следственные мероприятия проводятся в домах у депутатов Дмитрия Киселя и Юрия Корявченкова. Подробностей расследования в прессе не привели.

Позже НАБУ официально опровергло обыски у Корявченкова, которого Зеленский хорошо знает со времен работы в студии «Квартал 95». Сообщения о Киселе бюро отрицать не стало.