Сон вдвоем и теннис утром. Зеленского и Ермака подняли на смех в сети

Статья FT о досуге Зеленского и Ермака вызвала волну мемов

Пользователи соцсетей высмеяли статью Financial Times о президенте Владимире Зеленском и главе офиса украинского лидера Андрее Ермаке, где описывается их совместный быт и досуг. Публикация быстро стала поводом для мемов и ироничных шуток, на это обратил внимание телеканал RT .

Главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака западная пресса еще в 2024 году называла «серым кардиналом» Киева. Его влияние с того момента только выросло, политика считают вторым человеком на Украине.

Зеленский прислушивался к Ермаку уже в 2019-м. Они знают друг друга давно. В июле 2025-го Financial Times выпустила статью, где сообщила, что президент Украины и глава его офиса спят в одном бункере.

По вечерам они предпочитают совместные тренировки, настольный теннис или просмотр классических фильмов.

Пользователи интернет-площадок не упустили случая пошутить над этим описанием. В Cети появились десятки мемов, а некоторые сравнили сюжет с ЛГБТ*-фильмом «Горбатая гора».

Отдельные комментаторы иронизировали о том, что «Квартал 95» (шоу-компания Зеленского в прошлом) уже начал снимать новый фильм, «Горбатый печерский холм».

* Экстремистская организация, запрещенная в России.