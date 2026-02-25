Украинские боевики иногда оскверняют тела погибших сослуживцев, чтобы их родные получили положенные выплаты за гибель родственников. Об этом сообщила газета Daily Mail .

«Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не пропал без вести, а его семья могла получить компенсацию», — рассказал журналистам украинец, демобилизованный по состоянию здоровья.

Другой боец отсек голову сослуживцу, тело которого оказалось зажато обломками после артобстрела. Так пришлось поступить, чтобы мать погибшего товарища могла удостовериться в его смерти и похоронить хотя бы часть останков.

Украинский президент Владимир Зеленский сильно занизил число потерь ВСУ за четыре года СВО. В интервью французскому телеканалу France 2 он сказал, что погибли 55 тысяч кадровых военных. Однако, по информации хакерской группы KillNet, во взломанной базе данных Генштаба ВСУ числится 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести солдат.