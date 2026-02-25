Солдатам ВСУ пришлось осквернять тела погибших товарищей, чтобы за них заплатили
Украинские боевики иногда оскверняют тела погибших сослуживцев, чтобы их родные получили положенные выплаты за гибель родственников. Об этом сообщила газета Daily Mail.
«Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв, а не пропал без вести, а его семья могла получить компенсацию», — рассказал журналистам украинец, демобилизованный по состоянию здоровья.
Другой боец отсек голову сослуживцу, тело которого оказалось зажато обломками после артобстрела. Так пришлось поступить, чтобы мать погибшего товарища могла удостовериться в его смерти и похоронить хотя бы часть останков.
Украинский президент Владимир Зеленский сильно занизил число потерь ВСУ за четыре года СВО. В интервью французскому телеканалу France 2 он сказал, что погибли 55 тысяч кадровых военных. Однако, по информации хакерской группы KillNet, во взломанной базе данных Генштаба ВСУ числится 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести солдат.