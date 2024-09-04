Награду в 100 тысяч рублей получит тот, кто поможет задержать официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, оскорбившего Россию и ее международных партнеров. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он отметил, что уже готовы камеры для заключения и для Тихого, и для всех остальных преступников, захвативших власть на Украине.

«Объявляю награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста», — сказал Шеремет.

Тихий ранее заявлял, что отказ Монголии арестовывать президента России Владимира Путина во время его визита в страну стал «серьезным ударом» по Международному уголовному суду. Также он пригрозил властям Монголии «последствиями» за то, что своими действиями Улан-Батор якобы «помог избежать правосудия».