Шеремет пообещал 100 тыс. рублей за помощь в поимке представителя МИД Украины

Депутат Госдумы Шеремет объявил награду за поимку представителя МИД Украины

Фото: РИА «Новости»

Награду в 100 тысяч рублей получит тот, кто поможет задержать официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, оскорбившего Россию и ее международных партнеров. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Он отметил, что уже готовы камеры для заключения и для Тихого, и для всех остальных преступников, захвативших власть на Украине.

«Объявляю награду в 100 тысяч рублей за содействие в поимке и доставке этого украинского нациста», — сказал Шеремет.

Тихий ранее заявлял, что отказ Монголии арестовывать президента России Владимира Путина во время его визита в страну стал «серьезным ударом» по Международному уголовному суду. Также он пригрозил властям Монголии «последствиями» за то, что своими действиями Улан-Батор якобы «помог избежать правосудия».

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