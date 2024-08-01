Щит «Родины-матери» в Киеве начал покрываться ржавчиной

На щите монумента «Родина-мать» в Киеве спустя год после замены советского герба трезубцем появилась ржавчина. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Проблема в том, что там, где они варили, — там ветер, там нет защиты, и все эти швы под угрозой — они уже желтые, хотя это и нержавеющая сталь», — объяснил изданию директор Института электросварки имени Патона Игорь Кривцун.

При этом скульптор Алексей Пергаменщик, делавший трезубец, предположил, что качество сварки позволит обновленному изображению на щите продержаться не меньше ста лет.

В апреле Минкульт Украины разрешил снести в Киеве арку Дружбы Народов.