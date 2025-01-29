СБУ сообщила об аресте 500 тысяч тонн глинозема Дерипаски

СБУ заявила об аресте активов бизнесмена Олега Дерипаски на 50,2 млн долларов

На Украине произвели арест промышленной продукции и сырья общей стоимостью 50,2 миллиона долларов, которые якобы принадлежали российскому предпринимателю Олегу Дерипаске. Об этом в Telegram-канале сообщила Служба безопасности Украины (СБУ).

По данным СБУ, суд принял решение об аресте на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел российский олигарх.

Речь идет о почти 500 тысячах тонн бокситов и глинозема, который изготовили на территории Украины. Их хранили на складах Николаевского глиноземного завода.

Общая стоимость арестованных активов составила более 2,11 миллиарда гривен. Эта продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Олега Дерипаски «Русал».

В материалах дела указали, что арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху через коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран Евросоюза.

В феврале 2024 года СБУ предъявила подозрение бизнесмену Олегу Дерипаске. Украинских силовиков заинтересовала добывающая компания «Глуховский карьер кварцитов», которая ранее принадлежала россиянину.